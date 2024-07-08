Попадание в "Охматдет" – за пределами человечности: реакция спорта на ужасный удар по Украине

Днем 8 июля украинский народ пережил очередной террористический удар по гражданской инфраструктуре. Россия ударила более 40 ракетами различных типов.

Под вражеским ударом оказались сразу несколько украинских городов. Больше всего досталось Киеву, Кривому Рогу и Днепру. Только вчера 7 июля легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих стала автором мирового рекорда по прыжкам в высоту, как уже на следующий день Россия сознательно нанесла удар по ее родному городу.

К теме Россия ударила по детской больнице "Охматдет"

Россия ударила по детской больнице

Одной из крупнейших трагедий стало попадание в одну из самых мощных детских больниц не только Украины, но и Европы – "Охматдет". Уже известно о 7 погибших и более 9 пострадавших. Эти цифры могут увеличиваться, ведь под завалами могут находиться люди. Десятки людей прямо сейчас разбирают завалы.

В целом в результате утренней атаки россиян по Украине – 20 погибших и около 50 раненых. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

Мир должен проснуться и перестать просто быть взволнованными, а радикально отреагировать на этот удар по невинным детям.

24 Канал собрал первые реакции украинских спортсменов на террористический удар России по Украине. Футболисты сборной Украины, легкоатлеты, гимнасты и другие спортсмены первыми осветили ужасное утро в их родной стране.

Просто нет слов. Детская больница. Здесь спасают со всей страны с самыми тяжелыми заболеваниями. Это за гранью человечности,

– написал гимнаст Олег Верняев.

Реакция спортсменов на удар по Охматдету и другим гражданским объектам / Скриншоты из соцсетей

Киевское Динамо в очередной раз напомнило своим иностранным болельщикам, кто такая Россия и ее народ. Также клуб выразил слова поддержки пострадавшим в результате удара по детской больнице.

Донецкий Шахтер тоже сделал призыв к миру.

Мир должен объединиться и сделать все, чтобы остановить агрессора, остановить убийства украинцев. Невозможно быть в стороне, когда гибнут дети!

– отметили "горняки"