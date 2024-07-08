Під ворожим ударом опинились одразу декілька українських міст. Найбільше дісталось Києву, Кривому Рогу та Дніпру. Лише учора 7 липня легкоатлетка із Дніпра Ярослава Магучіх стала авторкою світового рекорду зі стрибків у висоту, як вже наступного дня Росія свідомо завдала удару по її рідному місту.

До теми Росія вдарила по дитячій лікарні "Охматдит"

Росія вдарила по дитячій лікарні

Однією із найбільших трагедій стало влучання в одну із найпотужнішим дитячих лікарень не лише України, а й Європи – "Охматдит". Вже відомо про 7 загиблих та понад 9 постраждалих. Ці цифри можуть збільшуватись, адже під завалами можуть перебувати люди. Десятки людей прямо зараз розбирають завали.

Загалом внаслідок ранкової атаки росіян по Україні – 20 загиблих та близько 50 поранених. Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Світ повинен прокинутись та перестати просто бути схвильованими, а радикально відреагувати на цей удар по невинних дітях.

24 Канал зібрав перші реакції українських спортсменів на терористичний удар Росії по Україні. Футболісти збірної України, легкоатлети, гімнасти та інші спортсмени першими висвітлили жахливий ранок у їх рідній країні.

Просто немає слів. Дитяча лікарня. Тут рятують зі всієї країни із найважчими захворюваннями. Це за межею людяності,

– написав гімнаст Олег Верняєв.

Реакція спортсменів на удар по Охматдиту та іншим цивільним об'єктам / Скриншоти із соцмереж

Київське Динамо вкотре нагадало своїм іноземним уболівальникам, хто така Росія та її народ. Також клуб висловив слова підтримки постраждалим внаслідок удару по дитячій лікарні.

Донецький Шахтар теж зробив заклик до світу.

Світ має обʼєднатися та зробити все, щоб зупинити агресора, зупинити вбивства українців. Неможливо бути осторонь, коли гинуть діти!

– наголосили "гірники"