Под вражеским ударом оказались сразу несколько украинских городов. Больше всего досталось Киеву, Кривому Рогу и Днепру. Только вчера 7 июля легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих стала автором мирового рекорда по прыжкам в высоту, как уже на следующий день Россия сознательно нанесла удар по ее родному городу.

К теме Россия ударила по детской больнице "Охматдет"

Россия ударила по детской больнице

Одной из крупнейших трагедий стало попадание в одну из самых мощных детских больниц не только Украины, но и Европы – "Охматдет". Уже известно о 7 погибших и более 9 пострадавших. Эти цифры могут увеличиваться, ведь под завалами могут находиться люди. Десятки людей прямо сейчас разбирают завалы.

В целом в результате утренней атаки россиян по Украине – 20 погибших и около 50 раненых. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

Мир должен проснуться и перестать просто быть взволнованными, а радикально отреагировать на этот удар по невинным детям.

24 Канал собрал первые реакции украинских спортсменов на террористический удар России по Украине. Футболисты сборной Украины, легкоатлеты, гимнасты и другие спортсмены первыми осветили ужасное утро в их родной стране.

Просто нет слов. Детская больница. Здесь спасают со всей страны с самыми тяжелыми заболеваниями. Это за гранью человечности,

– написал гимнаст Олег Верняев.

Реакция спортсменов на удар по Охматдету и другим гражданским объектам / Скриншоты из соцсетей

Киевское Динамо в очередной раз напомнило своим иностранным болельщикам, кто такая Россия и ее народ. Также клуб выразил слова поддержки пострадавшим в результате удара по детской больнице.

Донецкий Шахтер тоже сделал призыв к миру.

Мир должен объединиться и сделать все, чтобы остановить агрессора, остановить убийства украинцев. Невозможно быть в стороне, когда гибнут дети!

– отметили "горняки"