"Русские ракеты убили мирных жителей Львова": легкоатлетка о ночной атаке по городу Льва

Украинский спорт с утра 6 июля реагирует на ночную ракетную атаку Львова. В результате обстрела россияне унесли жизни уже по меньшей мере 4 человека.

Многие представители украинского спорта являются уроженцами города Льва. Но с портсмены из других областей тоже озабочены ужасами, которые пережили львовяне и гости города в ночь на 6 июля.

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Рыжикова: Никто в Украине не может быть застрахован

Одной из таких является украинская легкоатлетка Анна Рыжикова. Атлетка отметила, что любит тот период, когда между соревнованиями есть время приехать в родной дом. Однако в такие моменты все не должны забывать, что в Украине идет война, а россияне ежедневно атакуют нашу страну ракетами и беспилотниками.

"Это звук сирены, которая включается, когда россияне начинают атаку. Ночью он может включаться минимум 1-3 раза, а также днем. В этом случае каждый должен пойти в бомбоубежища или найти безопасное место на дому", - написала легкоатлетка.

Рыжикова отметила, что российские ракеты прервали жизнь мирных жителей Львова, никого не трогавших и спокойно спавших в своих домах. Анна добавила, что все остающиеся в родной стране украинцы не могут заявлять о своей полной безопасности. В любом уголке украинской земли россияне могут достать своим оружием.

Это оккупанты подтвердили в ночь на 6 июля, когда обстреляли Львов.

Этой ночью мой родной город не пострадал, ракеты улетели дальше. Российские ракеты убили мирных жителей Львова, ракета попала в жилой дом. Никто в Украине не может быть застрахован, потому что не знаешь, куда в следующий раз направят ракету. Но каждый пытается жить своей жизнью, старается быть счастливым, и конечно, бороться за нашу свободу,

– подытожила Рыжикова.

Отметим, что вражеская ракета попала как раз в здание вблизи центра города, где жил лучший бомбардир футбольного клуба Карпаты Владимир Данилюк. Он вместе с женой чудом выбрался из разрушенной квартиры.

Вот так россияне продолжают совершать террористические преступления, пока мир не дает F-16, а выражает свою обеспокоенность.