Жилье чемпиона Украины по стрельбе из лука пострадало в результате обстрела Харькова: ужасные фото
Источник:Инстаграм Никиты Дюняшева
В среду, 27 марта, российские военные совершили очередной террористический акт. Они нанесли авиационный удар по жилым домам Харькова.
В результате него, к сожалению, есть погибший и пострадавшие. Также известно о по меньшей мере 14 поврежденных многоэтажках.
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Очередной террористический акт врага
Одним из тех, чье имущество подверглось разрушениям стал украинский лучник Никита Дюняшев. Он сообщил, что рядом с его домом попала российская ракета и показал фото с подтверждением.
Возле моего дома только что попала российская бомба, а вы продолжаете позволять им соревноваться, потому что "спорт вне политики,
– написал Дюняшев.
Дом Дюняшева получил повреждения после удара по Харькову / Фото из инстаграма спортсмена
Последствия после российского удара по дому Дюняшева в Харькове / Фото из инстаграма спортсмена
Напомним, что за день до этого российская ракета также разрушала общежитие спортивного колледжа в Харькове.
Отметим, что Никита Дюняшев является чемпионом Украины по стрельбе из лука среди юниоров, а также призером континентального первенства.Важно. Помочь спортсмену с восстановлением жилья можно по ссылке.