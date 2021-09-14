Удар Ястремской попал в топ-10 лучших моментов US Open: видео

14 сентября 2021 , 10:50
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Источник:

ютуб-канал US Open

US Open представил топ-10 виннерсов турнира. Даяна Ястремская оказалась единственной представительницей WTA в рейтинге.

Украинку отметили за зрелищный удар через сетку в матче первого раунда против Анжелики Кербер.

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Топ-10 лучших моментов US Open-2021

Ястремская дошла до 1/4 финала US Open

  • Даяна Ястремская завершила свои выступления на US Open. Украинская теннисистка проиграла в полуфинале парного разряда в миксте вместе с австралыйцем Пьюрселлом.
  • Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут. Именно этого времени хватило Олмос и Аревало, чтобы в трех сетах выбить украинско-австралийский дуэт.
  • Ястремская была последней украинской теннисисткой, которая осталась на этом турнире.
Автор: Юрій Семенюк