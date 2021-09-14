Удар Ястремской попал в топ-10 лучших моментов US Open: видео

US Open представил топ-10 виннерсов турнира. Даяна Ястремская оказалась единственной представительницей WTA в рейтинге.

Украинку отметили за зрелищный удар через сетку в матче первого раунда против Анжелики Кербер.

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Топ-10 лучших моментов US Open-2021

Ястремская дошла до 1/4 финала US Open