В Англии тренер грязно сфолил на сопернике, получив удаление: редкое видео

Английский футбол продолжает удивлять не только приятными моментами, но и поступками неспортивного характера. Один из таких случился в матче Второй лиги между Уолсоллом и Гиллингемом.

Момент произошел на 29-й минуте первого тайма, когда защитник гостей сыграл головой на перехвате и выбил мяч за пределы поля. Хозяева пытались быстро ввести аут, но помешал этому главный тренер Гиллингема.

Читайте также Лунин рассказал, как уничтожает голевые амбиции звезды Реала, назвав его инопланетянином

Несолидный поступок тренера

Кийт Миллен поставил подножку футболисту соперника. Этот эпизод не прошел незамеченным со стороны главного рефери. Арбитр решил как можно жестче наказать тренера-нарушителя, показав ему прямую красную карточку.

Как-то не портит 57-летнему наставнику на таком же уровне останавливать соперника такими подлыми действиями. Этот эпизод отправил всех болельщиков в их школьные годы, где это случалось на юношеском уровне футбола между учебными заведениями.

Видео грязной подножки тренера

Любопытно, что Миллен сделал только хуже своей команде. После его удаления еще в первом тайме хозяева дважды огорчили голкипера гостей.

Во второй 45-минутке мяч еще дважды побывал во владении команды изъятого наставника. Зато его подопечные смогли забить только гол престижа.

Финальный свисток зафиксировал победу Волсолла 4:1, который с 18 набранными баллами идет 13-м. Гиллингем занимает 7-е место, набрав 22 очка в 13-ти сыгранных поединках.