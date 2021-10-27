Удаление – не помеха: как Моуринью эмоционально подсказывал игрокам Ромы с трибун – видео

Рома сыграла в нулевую ничью с Наполи в Серии А. Главный тренер "волков" Жозе Моуринью активно подсказывал команде после удаления.

Эмоциональный Моуринью

Португальский специалист выложил на своей странице в инстаграме забавное видео. В ролике видно, как Жозе Моуринью отдается своей тренерской работе.

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Напомним, что в первом тайме в игре против Наполи главный арбитр встречи показал тренеру Ромы желтую карточку. А уже в конце матча вообще удалил Моуринью за пределы скамейки запасных. Специалист был вынужден смотреть матч с трибун. Но это не помешало Жозе.

Он вылез на изгородь, когда что-то громко подсказывал своим подопечным. Казалось, еще немного, и специалист перепрыгнет и окажется опять возле тренерского мостика "волков". Это видео Моуринью решил выложить в соцсети, забавно подписав его: "Когда у тебя нет билета, но ты отчаянно хочешь посмотреть классный футбольный матч".

Видео поведения Моуринью после удаления