Брынзак: Однако после смешанной эстафеты все пошло наперекосяк

Президент Федерации биатлона Владимир Брынзак прокомментировал выступление украинской команды. Он убежден, что у сборной не было удачного начала на Играх-2022.

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По словам Брынзака, если бы на старт смешанной эстафеты вышла Анастасия Меркушина или Дарья Блашко, а не Валентина Семеренко, результаты команды были бы другими.

Чувства двойные. Конечно, я понимал, что психологическая нагрузка на команду будет очень серьезной. Потому что все – и чиновники, и болельщики – ждали от биатлонистов медали. Разумеется, и для самих спортсменов это цель, мечта, мотивация отдавать себя спорту. Все стремятся подготовиться к Олимпиаде и выступить там достойно,

– сказал Брынзак.

"Радует, что в Пекине у нас были гонки, в которых были шансы бороться за подиум. Но, скорее всего, Фортуна отвернулась от нас после первой гонки, когда неудачно был избран участник первого этапа смешанной эстафеты. Я уверен, что если бы бежала Меркушина или Блашко все было бы иначе. Там вполне реально было бороться за более высокие места. Потому что и Джима, и Прима хорошо отработали. Ну, а на последнем этапе при условии борьбы за медали и у Пидручного все могло сложиться иначе" .

К слову. В смешанной эстафетной гонке Украина заняла 14 место. Стартером была Валентина Семеренко, дальше борьбу продолжила Юлия Джима, во второй части на дистанцию ​​вышел Артем Прима, Дмитрий Пидручный – финишер.

Также Брынзак отметил, что на выступление сборной повлияла коронавирусная ситуация.

"Но случилось, как произошло. Однако после тех гонок все пошло кувырком: одно то, что мы постоянно теряли людей из-за коронавируса, очень выбило из колеи. Тренер в изоляции, массажиста нет, сервисмены-откатчики тоже попали под карантин, мужской врач вообще остался в Украине на карантине... А на таком уровне для того, чтобы преуспевать, надо, чтобы все работало как часы. К сожалению, вплоть до окончания Олимпиады Фортуна к нам лицом так и не повернулась", – добавил специалист.

Как выступили украинские биатлонисты на Играх-2022