Участник двух Олимпиад из Беларуси Павел Шурмей едет воевать за Украину: видеообращение

Бывший белорусский гребец Павел Шурмей заявил, что отправился в Украину, чтобы воевать против России.

Павел Шурмей участвовал в соревнованиях парных четверок на Олимпиадах 2004-го и 2008 годов. В Афинах белорусская команда заняла шестое место, в Пекине было 11.

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Я, Павел Шурмей, известный в гребном мире человек, в пути к братской Украине, чтобы помочь братскому украинскому народу в борьбе с этой фашистско-российской агрессией. И нас, таких белорусов, много,

– начал Шурмей.

"Нас белорусов, которые будут воевать на стороне Украины, очень много. И эта война придет на ваших плечах в Россию. И если Лукашенко решит официально втянуть в войну Беларусь, так же придет в Беларусь. Слава Украине! Жыве Беларусь!" – заявил он.

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