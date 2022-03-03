Павел Шурмей участвовал в соревнованиях парных четверок на Олимпиадах 2004-го и 2008 годов. В Афинах белорусская команда заняла шестое место, в Пекине было 11.
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Я, Павел Шурмей, известный в гребном мире человек, в пути к братской Украине, чтобы помочь братскому украинскому народу в борьбе с этой фашистско-российской агрессией. И нас, таких белорусов, много,
– начал Шурмей.
"Нас белорусов, которые будут воевать на стороне Украины, очень много. И эта война придет на ваших плечах в Россию. И если Лукашенко решит официально втянуть в войну Беларусь, так же придет в Беларусь. Слава Украине! Жыве Беларусь!" – заявил он.
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