Павло Шурмей брав участь у змаганнях парних четвірок на Олімпіадах 2004-го та 2008 років. В Афінах білоруська команда посіла шосте місце, у Пекіні була 11-та.

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Я, Павло Шурмей, відома у веслувальному світі людина, в дорозі до братньої України, щоб допомогти братньому українському народу у боротьбі з цією фашистсько-російською агресією. І нас, таких білорусів, багато,

– почав Шурмей.

"Нас білорусів, які воюватимуть на боці України, дуже багато. І ця війна прийде на ваших плечах до Росії. І якщо Лукашенко вирішить офіційно втягнути у війну Білорусь, так само прийде в Білорусь. Слава Україні! Живе Білорусь!" – заявив він.

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