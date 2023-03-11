Перед матчем УПЛ игроки почтили память воина, расстрелянного россиянами за "Слава Украине": фото
Минай и Александрия провели акцию в честь Героя Украины. 6 марта наш невооруженный военнопленный был расстрелян русскими фашистами за лозунг в честь Родины.
В чемпионате Украины стартовал 17 тур УПЛ. В первой игре субботы Минай расписал ничью с Александрией. На ранний гол Витенчука гости ответили спорным мячом Третьякова, пишет 24 канал.
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По традиции перед матчем команды выходят на поле с флагами и исполняют гимн Украины. Также в этот раз игроки Миная и Александрии провели щемящий флешмоб.
Футболисты появились в футболках, на которых изображен расстрелянный россиянами Герой Украины. Изображение воина, который перед смертью сказал в рожу оккупантам "Слава Украине", поместили на фоне карты нашей страны. Снизу добавили подпись "Героям Слава! Героям Слава!".
Игроки Александрии в футболках "Героям Слава" / кадр по трансляции
Что известно об убийстве военнопленного:
- 6 марта в сети появилось видео, на котором российские захватчики расстреляли украинского военного за лозунг "Слава Украине".
- Защитник был без оружия и не проявлял агрессии, параллельно курил сигарету.
- Лозунг Герой Украины произнес после того, как захватчики предложили ему что-то сказать.
- После публикации видео с расстрелом военного украинцы начали флешмоб "Слава Украине, Героям Слава". К нему присоединились военные, представители власти, знаменитости и тысячи простых украинцев.
- СБУ возбудила уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны. Также осудили действия окупантов и в Евросоюзе.
- В самой же стране-террористке сначала радовались расстрелу украинца, а затем перешли к "стадии отрицания", настаивая на том, что видео является якобы фейком.
- По предварительной информации от Сухопутных войск ВСУ, погибшим был боец 30 отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура, пропавший без вести 3 февраля.
- Впрочем, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак пока не подтвердил эту информацию. Он отметил, что персона погибшего устанавливается. а его тело до сих пор находится на оккупированной территории.