Подозреваемым 14 и 15 лет: новые подробности убийства юного украинского баскетболиста

В Германии из-за национальности был убит 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, еще один юный наш земляк Артем Козаченко получил многочисленные ранения.

Вооруженные ножами злоумышленники напали на спортсменов на центральном вокзале Оберхаузена. Кроме украинцев пострадали также их друзья.

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Кто убил Владимира Ермакова

Сообщается, что по подозрению в совершении убийства Владимира Ермакова задержали двух человек. Ими оказались подростки 14 и 15 лет. Кроме наших земляков ранения получили также их друзья – 14-летний сирийский мальчик из Гельзенкирхена и 13-летняя немка с ливанскими корнями.

Как сообщил Олег Николенко, МИД Украины взяло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии.

Консульское учреждение в Дюссельдорфе также контролирует лечение другого пострадавшего украинца Артема Козаченко. На данный момент ему предоставляется необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Его состояние стабильное, угроз жизни нет.

В Федерации баскетбола Украины 11 февраля объявили о сборе для родителей погибшего спортсмена. Вы можете поддержать его родных, переведя средства на карточку: 5375414113406887 (Геннадий Ермаков, отец).