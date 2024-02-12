Підозрюваним 14 і 15 років: нові подробиці вбивства юного українського баскетболіста

У Німеччині через національність було вбито 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, ще один юний наш земляк Артем Козаченко отримав чисельні поранення.

Озброєні ножами зловмисники напали на спортсменів на центральному вокзалі Обергаузена. Окрім українців, постраждали також їхні друзі.

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Хто вбив Володимира Єрмакова

Повідомляється, що за підозрою у скоєнні вбивства Володимира Єрмакова затримали двох людей. Ними виявилися підлітки 14 та 15 років. Окрім наших земляків, поранення отримали також їхні друзі – 14-річний сирійський хлопчик із Гельзенкірхена та 13-річна німкеня з ліванським корінням.

Як повідомив Олег Ніколенко, МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині.

Консульська установа в Дюссельдорфі також контролює лікування іншого постраждалого українця Артема Козаченка. Наразі йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Його стан стабільний, загроз життю немає.

У Федерації баскетболу України 11 лютого оголосили про збір для батьків загиблого спортсмена. Ви можете підтримати його рідних, переказавши кошти на картку: 5375414113406887 (Геннадій Єрмаков, батько).