В Германии задержан убийца 17-летнего украинского баскетболиста: что говорят в МИД

В Немецком Дюссельдорфе был убит 17-летний баскетболист Владимир Ермаков. Причиной этому стала национальность спортсмена.

МИД Украины взял на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии. Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен.

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Следственные действия продолжаются

Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности. По имеющейся информации, полиция уже задержала нападающего.

Сейчас продолжаются следственные действия. Консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние нашего гражданина стабильное, угроз его жизни нет.