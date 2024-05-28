"Хочу нокаутировать Чжана": Уайлдер поделился планом на следующий бой

В первый день лета сойдутся в ринге два бывших чемпиона мира. Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилей намерены вернуться на вершину хевивейта.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от поединка против китайца Чжана Чжилея. Бой состоится 1 июня 2024 года в Эр-Рияде.

Читайте также Скандал вокруг Гарсии: на сколько боксера могут отстранить из-за положительного допинг-теста

Уайлдер уверен, что нокаутирует Чжилея

"Мне нравится, что он привносит силу, у него хороший хук и другие вещи. Он выглядит очень уверенным в том, что делает на ринге, и я думаю, что из-за этого бой в субботу вечером будет захватывающим.

Я не хочу, чтобы люди думали, что я просто ищу один удар. Я хочу выйти и дать великолепный бой. Я хочу выйти, бить джебами, хуками, а потом взорваться и нокаутировать Чжана", – заявил Уайлдер.

38-летний американец умеет и любит укладывать спать соперников. Деонтей одержал 42 досрочные победы. Но в то же время дважды он проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри.

Чжилей в 2019 году владел титулами WBA, WBO, IBF, IBO, которые отобрал у британца Энтони Джошуа. В последних двух боях Чжан победил Джо Джойса, а перед этим уступил Филиппу Хрговичу.