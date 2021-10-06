Уайлдер может вернуть себе чемпионский пояс, – промоутер Усика об ожиданиях от боя Фьюри

Уже 9 октября Тайсон Фьюри третий раз выйдет на ринг против Деонтея Уайлдера. Промоутер Александр Красюк считает, что Уайлдеру удастся вернуть свой пояс WBC у британца.

Красюк: Этот поединок притянут за уши

Промоутер Александра Усика поделился ожиданиями перед поединком Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. По мнению Александра Красюка, победителем из этого противостояния выйдет американец.

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Если Уайлдеру удастся победить соперника, то это будет его первый успех над Фьюри. Боксеру из США удастся вернуть свой чемпионский пояс WBC.

Этот поединок притянут за уши. Это не взаимосогласованный бой, а одного заставляют драться с другим. Кстати, у меня не очень хорошие ощущения в этом поединке для Тайсона Фьюри. Проанализировав весь состав обстоятельств, я предпочту Деонтея Уайлдера,

– заявил Красюк.

Промоутер отметил, что американец будет иметь психологическое преимущество над соперником. Фьюри переживает не лучшие времена, у него серьезные проблемы с новорожденным ребенком. Поэтому боксеру пришлось две недели пробыть в госпитале перед тренировочным лагерем: "Однако очень сложно представить, чтобы такой семьянин и отец, как Фьюри, не думал о том, что происходит и это не сидело у него в голове".

Мы знаем, что он уже проявил себя недостаточно психически сбалансированным человеком. Я думаю, что в тренировочном лагере, когда нужно эмоционально-морально выдерживать пиковые нагрузки, может дать сбой,

– подытожил промоутер.

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