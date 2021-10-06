Красюк: Цей поєдинок притягнутий за вуха

Промоутер Олександра Усика поділився очікуваннями перед поєдинком Деотея Уайлдера та Тайсона Ф'юрі. На думку Олександра Красюка, переможцем із цього протистояння вийти американець.

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Якщо Уайлдеру таки вдасться перемогти суперника, то це буде його перший успіх над Ф'юрі. Боксеру з США вдасться повернути свій чемпіонський пояс WBC.

Цей поєдинок притягнутий за вуха. Це не взаємоузгоджений бій, а одного змушують битися з другим. До речі, у мене є не дуже хороші відчуття щодо цього поєдинку для Тайсона Ф'юрі. Проаналізувавши весь склад обставин, я віддам перевагу Деонтею Вайлдеру,

– заявив Красюк.

Промоутер зауважив, що американець буде мати психологічну перевагу над суперником. Ф'юрі переживає не найкращі часи, у нього серйозні проблеми з новонародженою дитиною. Через це боксеру довелось два тижні пробути у госпіталі перед тренувальним табором: "Однак дуже складно уявити, щоб такий сім'янин і батько, як Ф'юрі, не думав про те, що відбувається і це не сиділо у нього в голові".

Ми знаємо, що він вже проявив себе недостатньо психічно збалансованою людиною. Я думаю, що в тренувальному таборі, коли потрібно емоційно-морально витримувати пікові навантаження, може дати збій,

– підсумував промоутер.

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