В УАФ впервые отреагировали на обвинения Шевченко и показали интересное письмо: фото

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал обвинения бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в нежелании организации продлевать с ним контракт.

УАФ посылала письма Шевченко для приглашения на встречу, на которой бы велись переговоры о продлении контракта.

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Исполком УАФ 7 июня 2020 года принял решение, что после Евро-2020 будет встреча с тренерским штабом Шевченко, на которой обсудят продление соглашения с 3 августа 2021 до 30 декабря 2022 года.

30 июля 2021 года на киевский адрес Андрея Шевченко УАФ направила письмо, в котором указала, что действующий контракт закончился. Ассоциация пригласила Шевченка 2 августа провести в Доме футбола переговоры о продлении контракта.

"Кроме телефонных разговоров была также выполнена вся юридическая часть. В адрес Шевченко было отправлено письмо о встрече и об окончании контракта. Также было отправлено письмо представителю Шевченко. К сожалению, мы не получили ответа от Шевченко. Ни 2-го, ни 3 августа встречи не было и как вы видели у нас не было плана Б, вся наша работа была спланирована на продолжение сотрудничества с Шевченко", – заявил Записоцкий.



Скриншот письма для Андрея Шевченко

Также УАФ показала квитанцию, что письмо было доставлено.

Шевченко хотел продолжить работу в сборной Украины

Ранее Шевченко ответил на пресс-конференции на вопрос об официальном письме от УАФ:

Я получал очень много имейлов с приглашениями от ФИФА и УЕФА, на этой почте я нахожусь постоянно – никакого письма официального мне на этот имейл не приходило. Это моя официальная переписка с ФИФА и УЕФА. Здесь есть юрист, который может вам объяснить по этому поводу. Я в СМИ впервые узнал об этом.

На встрече юрист подтвердил, что Шевченко не получал официальных писем от УАФ.