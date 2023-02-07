Санкции для приспешников России: УАФ требует наказать испанский клуб из-за Зозули

Украинская ассоциация футбола выступила с официальным обращением к президенту Королевской испанской футбольной федерации. УАФ требует санкции для ультрасов испанской команды.

Украинская ассоциация футбола хочет добиться наказания для фанатов Депортиво. Все из-за ситуации, которая недавно произошла при участии украинского футболиста Романа Зозули.

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Требования УАФ

Инцидент произошел в рамках 20-го тура Примеры Дивизион РФЭФ между Депоритно и Райо Махадаонда (клуб Зозули). Фанаты домашней команды выкрикивали оскорбительные фразы, вроде: "Путин вас победит", "Мы за Путина", "Кукушка – нацист". Возгласы раздавались не только из фан-сектора Депортиво, но и из уст обычных болельщиков. Это привело к остановке матча на полторы минуты.

УАФ призвала Испанию к радикальным мерам в отношении сторонников агрессии России на территории Украины.

В октябре 2022 года ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей Россию террористическим государством. Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию и ее режим террористическими, а эта резолюция, также призывающая к созданию специального трибунала для привлечения режима к ответственности за ужасные военные преступления, символически была принята единогласно именно в Мадриде. Так же поступил ряд парламентов европейских стран, таких как Польша, Чехия, Эстония,

– говорится в письме УАФ.

Украинская ассоциация футбола напомнила Испании, что они помогают Украине с первых дней войны, поэтому должны обратить внимание на такую ситуацию.

Весь цивилизованный мир подразумевает суть процессов и поддерживает Украину. Испания, как страна, также поддерживает наше государство с первых дней войны, и мы это очень ценим. Мы доводим этот случай до вашего сведения с настоятельной просьбой провести расследование и принять меры, такие как дисциплинарные санкции – настолько суровые, насколько предусматривают соответствующие положения регламентов,

– говорится в письме УАФ.

Роман Зозуля не в первый раз становится жертвой зомбированных испанцев. В 2017 году Зозуля должен был стать игроком Райо Вальекано, но фанаты команды обвинили его в нацизме и требовали покинуть клуб. Впоследствии, двумя годами позже, матч Сегунды между Райо и Альбасете был перенесен из-за нацистских возгласов.

Почему испанцы называют Зозулю нацистом