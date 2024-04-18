Более миллиарда гривен убытков: первые результаты аудита УАФ времен Павелка

Украинская ассоциация футбола обнародовала предварительные результаты аудита деятельности организации времен президентства Андрея Павелко. Цифры нанесенного ущерба просто поражают.

В январе 2024 года новый президент УАФ Андрей Шевченко инициировал аудит деятельности ассоциации во время руководства своего предшественника. Первые результаты проверки обнародовал официальный сайт организации.

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Сколько убытков УАФ обнаружила проверка

Аудиторская компания AC Crowe Ukraine проводит проверку деятельности УАФ в период с 2015 по 2023 год. Сейчас известны предварительные результаты. Финальный документ будет опубликован в течение трех месяцев.

Известно об оттоке активов УАФ в размере 1 миллиарда 342 миллионов 900 тысяч гривен.

Основные убытки вызваны операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров/работ/ услуг.

Однако это лишь предварительные результаты, которые требуют утверждения. Полный отчет проверки будет опубликован после завершения анализа.

В чем обвиняют Павелко