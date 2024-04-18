Более миллиарда гривен убытков: первые результаты аудита УАФ времен Павелка
Источник:УАФ
Украинская ассоциация футбола обнародовала предварительные результаты аудита деятельности организации времен президентства Андрея Павелко. Цифры нанесенного ущерба просто поражают.
В январе 2024 года новый президент УАФ Андрей Шевченко инициировал аудит деятельности ассоциации во время руководства своего предшественника. Первые результаты проверки обнародовал официальный сайт организации.
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Сколько убытков УАФ обнаружила проверка
Аудиторская компания AC Crowe Ukraine проводит проверку деятельности УАФ в период с 2015 по 2023 год. Сейчас известны предварительные результаты. Финальный документ будет опубликован в течение трех месяцев.
Известно об оттоке активов УАФ в размере 1 миллиарда 342 миллионов 900 тысяч гривен.
Основные убытки вызваны операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров/работ/ услуг.
Однако это лишь предварительные результаты, которые требуют утверждения. Полный отчет проверки будет опубликован после завершения анализа.
В чем обвиняют Павелко
- Напомним, что Андрея Павелко избрали президентом УАФ в 2015 году. На этом посту он заменил Анатолия Конькова.
- 16 июня 2023 года Львовский суд избрал меру пресечения для Павелко и отправил в СИЗО на 60 суток.
- Главу УАФ подозревают в завладении деньгами при строительстве завода по изготовлению искусственных полей. Эксперты оценивали нанесенный ущерб в размере полмиллиарда гривен.
- Суд неоднократно продлевал срок пребывания под стражей для Павелко.
- Только после избрания Андрея Шевченко новым президентом УАФ его предшественника освободили из-под стражи.