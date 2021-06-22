В УАФ сделала заявление о возможной отставке Шевченко

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов недоволен результатом, который продемонстрировала сборная Украины в решающем матче группы на чемпионате Европы.
Олег Протасов поделился мыслями о проигрыше "сине-желтых" Австрии (0:1) в игре третьего тура группового раунда чемпионата Европы.
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"Совсем недоволен таким результатом. Я ожидал ничью, но в этом матче в целом сыграли не очень хорошо. Пробовали несколько вариантов, но этого оказалось недостаточно. Может, потребовалось больше удачи. Посмотрим, останемся ли мы на Евро, шансов очень и очень мало.
Австрия сыграла лучше в этом матче. Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера после встречи. Не думаю, что стоит поднимать вопрос об отставке Шевченко. Он много работает, даже если есть вероятность допустить еще пару ошибок", – заявил Протасов.
Украина – Австрия: после матча
- Украина имела прекрасные шансы со спокойным сердцем выйти в плей-офф Евро-2020. Украинцам удалось избежать встречи в 1/8 финала со сборной Италии. Но наши ребята и вообще могут вылететь из турнира. Теперь все зависит от результатов матчей других сборных.
- Из группы С вышли Нидерланды и Австрия. Украина завершила групповой раунд на третьем месте с 3 очками.