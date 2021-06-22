В УАФ сделала заявление о возможной отставке Шевченко

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов недоволен результатом, который продемонстрировала сборная Украины в решающем матче группы на чемпионате Европы.

Олег Протасов поделился мыслями о проигрыше "сине-желтых" Австрии (0:1) в игре третьего тура группового раунда чемпионата Европы.

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"Совсем недоволен таким результатом. Я ожидал ничью, но в этом матче в целом сыграли не очень хорошо. Пробовали несколько вариантов, но этого оказалось недостаточно. Может, потребовалось больше удачи. Посмотрим, останемся ли мы на Евро, шансов очень и очень мало.

Австрия сыграла лучше в этом матче. Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера после встречи. Не думаю, что стоит поднимать вопрос об отставке Шевченко. Он много работает, даже если есть вероятность допустить еще пару ошибок", – заявил Протасов.

Украина – Австрия: после матча