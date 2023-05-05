Спасают тонущий корабль: УАФ подозревает клуб УПЛ в ряде договорных матчей
Источник:ТаТоТаке
Украинская ассоциация футбола с особой бдительностью отнеслась к Металлисту. Харьковский коллектив, возможно, "мутит воду".
УАФ изучает несколько последних матчей Металлиста. Харьковский коллектив подозревается в договорных матчах.
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Ситуация усложняется
Металлист приковал к себе излишнее внимание Украинской ассоциации футбола, поскольку "желто-синих" подозревают в договорных поединках. Ранее глава ассоциации Андрей Павелко заявлял во встрече между СК Днепр-1 и Металлистом было зафиксировано аномальное движение ставок. Комитет арбитров и Комитет по этике и честной игре оперативно изучают ситуацию.
Однако матч с претендентом на чемпионство в УПЛ не единственный, вызвавший подозрения у Украинской ассоциации футбола. В настоящее время изучаются и другие матчи Металлиста, в том числе недавний поединок с Вересом, завершившийся с рекордным счетом 5:5. Однако стоит отметить, что в прошлых встречах харьковской команды аномальное движение ставок не замечалось.
"Желто-синие" находятся в критической позиции в текущем сезоне, поскольку команда находится в сложном финансовом положении, к тому же раньше гуляла информация о задолженностях по зарплате. Ко всему счастью в турнирной таблице команда опустилась в зону вылета, что может оправдать подозрения со стороны УАФ.