Спасают тонущий корабль: УАФ подозревает клуб УПЛ в ряде договорных матчей

Украинская ассоциация футбола с особой бдительностью отнеслась к Металлисту. Харьковский коллектив, возможно, "мутит воду".

УАФ изучает несколько последних матчей Металлиста. Харьковский коллектив подозревается в договорных матчах.

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Ситуация усложняется

Металлист приковал к себе излишнее внимание Украинской ассоциации футбола, поскольку "желто-синих" подозревают в договорных поединках. Ранее глава ассоциации Андрей Павелко заявлял во встрече между СК Днепр-1 и Металлистом было зафиксировано аномальное движение ставок. Комитет арбитров и Комитет по этике и честной игре оперативно изучают ситуацию.

Стоит отметить. Металлист делегировал ряд игроков и тренеров в состояние "спортклубовцев". Поэтому харьковский коллектив выбил себе клеймо неофициального статуса фарм-клуба СК Днепр-1.

Однако матч с претендентом на чемпионство в УПЛ не единственный, вызвавший подозрения у Украинской ассоциации футбола. В настоящее время изучаются и другие матчи Металлиста, в том числе недавний поединок с Вересом, завершившийся с рекордным счетом 5:5. Однако стоит отметить, что в прошлых встречах харьковской команды аномальное движение ставок не замечалось.

"Желто-синие" находятся в критической позиции в текущем сезоне, поскольку команда находится в сложном финансовом положении, к тому же раньше гуляла информация о задолженностях по зарплате. Ко всему счастью в турнирной таблице команда опустилась в зону вылета, что может оправдать подозрения со стороны УАФ.