Украинский футбол на пороге перемен: УАФ проинформировала УЕФА о созыве внеочередного конгресса

Украинская ассоциация футбола скоро может претерпеть больших изменений. Уже в ближайшие 60 дней у нее может смениться руководство.

Администрация УАФ сообщила, что получила письменные решения органов управления 32 членов организации с требованием о созыве внеочередного конгресса. Это составляет необходимые 3/4 от общего количества, поэтому согласно Уставу УАФ исполнительный комитет обязан его созвать.

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В УАФ скоро произойдут кардинальные изменения

Таким образом, процедура созыва внеочередного Конгресса УАФ официально началась. Об этом организация уже проинформировала ФИФА и УЕФА.

Согласно Уставу УАФ (ст.19, п.4), "внеочередной конгресс должен проводиться не позднее 60 дней с даты получения администрацией УАФ должным образом оформленных предложений".

. В середине октября Виктор Вацко сообщал, что на новом конгрессе должны назначить нового президента УАФ. По его информации, на должность претендовал только Андрей Шевченко.

Поэтому есть все основания полагать, что процедура легитимного устранения Андрея Павелка, который находится в СИЗО с 16 июня 2023 года, будет завершена уже в ближайшие 2 месяца.

Напомним, что он возглавлял УАФ (ранее ФФУ) с марта 2015 года.