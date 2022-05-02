УАФ официально утвердила решение о досрочном окончании сезона УПЛ 2021/2022

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о досрочном завершении текущего сезона в чемпионате страны. Об этом сообщили на сайте УАФ.

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В ближайшее время информацию об этом решении УАФ передаст Союзу европейских футбольных ассоциаций.

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