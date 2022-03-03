Палкин: Россия убивает украинцев От обломка российского снаряда погиб детский тренер донецкого Шахтера. Печальное известие на своей странице в фейсбуке сообщил генеральный "горняков" Сергей Палкин.

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Погиб наш сотрудник. Его убил обломок российского снаряда. Россия убивает украинцев Остановите это безумие! Не молчите, говорите! Иначе это будет ваше личное поражение. Поражение, которое будут помнить все последующие поколения,

– призвал Палкин. Гендиректор донецкой команды обратился к владельцам, футболистам и всему персоналу футбольных клубов России. Палкин попросил их наконец-то посмотреть на настоящие реалии воочию, что в Украине нет никакой "мирной операции", там идет полномасштабная война, которую организовала Россия.

"Ваше молчание – это пособничество массовым убийствам и разрушениям" "Хотел бы обратиться к владельцам, руководству и футболистам российских футбольных клубов. Россия совершила ужасное и вероломное военное нападение на Украину. Страну, в которой каждый из вас бывал и у него всегда приветливо встречали. Страну, где у вас есть родственники, друзья, знакомые" , – сказал директор Шахтера.

Палкин добавил, что молчание россиян приводит к разрушенным украинским городам, смерти детей и мирных жителей. Весь мир ждет действий от русского народа, но тот даже не собирается выходить на митинги против безумных решений кремлевского руководителя.

Война против Украины уже сделала россиян изгоями, проклинающими весь мир. Ваш страх выступить против кровавого режима – это самое большое ваше поражение. Несмотря на то, что вы не отдавали приказ об уничтожении украинцев, ваше молчание – это пособничество массовым убийствам и разрушениям,

– написал гендиректор.

К своему тексту Сергей Палкин добавил фотографии разрушенных украинских городов от рук российских захватчиков. Генеральный директор "горняков" призвал россиян посмотреть, что значит "русский мир".

Полный текст из публикации по фейсбуку Сергея Палкина

Хотел бы обратиться к собственникам, руководству и футболистам российских футбольных клубов. Россия совершила ужасное и вероломное военное нападение на Украину. Страну, в которой каждый из вас бывал и в которой всегда был радушно встречен. Страну, в которой у вас есть родственники, друзья, знакомые.

Страну, где некоторые из вас даже родились. И эту страну, ее людей сегодня российская армия уничтожает из всех видов оружия: «буков», «градов», артиллерией, авиацией, танками.

Вы становитесь изгоями. Россия из нации, которая приложила огромные усилия в победе над нацизмом, превращается в нацию террористов, нацию молчаливых трусов. Сегодня на вас смотрит весь мир. И мир ждет от вас действий, которые остановят безумие. Но вы боитесь, вам страшно.

В спорте страх – это то чувство, которое сводит вероятность победы к нулю. Ваш страх выступить против войны в Украине – это разрушенные города, ваш страх – это тысячи и тысячи смертей среди мирного населения, ваш страх – это погибшие дети и искалеченные судьбы миллионов людей.

Ваш страх выступить против кровавого режима – это самое большое ваше поражение. Несмотря на то, что вы не отдавали приказ об уничтожении украинцев, ваше молчание – это пособничество массовым убийствам и разрушениям.

Вчера погиб наш сотрудник. Детский тренер. Его убил осколок российского снаряда. Россия убиваете украинцев. Остановите это безумие! Не молчите, говорите! Иначе это будет ваше личное поражение. Поражение, которое будут помнить все последующие поколения.

Поражение, которое невозможно будет вычеркнуть из мировой истории. И каждый из вас будет нести вину и ответственность за совершенные преступления.

PS: Посмотрите, что русские военные делают с нашими городами