Зозуля рассказал об оскорбительной ситуации с Шевченко в сборной Украины
Источник:ютуб-канал Пряма червона
Бывший нападающий сборной Украины рассказал о неоднозначном моменте с тогда еще главным тренером "сине-желтых" Андреем Шевченко. Роман Зозуля имел обидную ситуацию с наставником.
Зозуля: Я хочу доказать, что могу играть
Инцидент произошел еще перед игрой сборной Украины против Хорватии в Загребе 5-летней давности (в 2017-м). В тот момент Роман Зозуля был игроком испанского Райо Вальекано, но этот период был не слишком удачным для форварда.
Читайте также Экс-форвард сборной Украины Зозуля может остаться в Испании: есть два претендента
Футболист рассказал о телефонном разговоре с Андреем Шевченко, который сказал, что вызовет его в расположение "сине-желтых", но не попадет в заявку на игру против хорватов.
Такое расписание событий не понравилось Зозуле, поэтому Роман перезвонил наставнику украинской сборной. Футболист убедил Шевченко дать ему шанс и в тренировочном процессе доказать свое место в заявке команды.
У меня как раз тогда был суд с Райо, я сказал, что перезвоню. После заседания я набрал и сказал: "А можно как-нибудь по-другому? Я хочу доказать, что могу играть. Я могу быть на замене, но хочу быть в команде, помогать на поле". Мы с ним договорились, что я приезжаю, и если хорошо тренируюсь и он видит, что я в хорошей форме, то я играю или попадаю в заявку. Я приехал и отработал,
– сказал Зозуля.
"Рома, на тебя не делалась футболка"
В день игры, когда команда вернулась в отель после прогулки по Загребу, Шевченко вызвал Зозулю и сообщил, что тот не попадает в список тех, кто сможет сыграть против Хорватии.
"В день игры у нас была прогулка по Загребу. После возвращения в гостиницу Шевченко меня позвал. Я сидел в холле и пил кофе. Он сказал: "Мы долго сидели со штабом и разговаривали. Ты не попадаешь в заявку". Кравец тогда как сыграл, я уже не помню. Я ответил. "Ну хорошо. Конечно, это ваше решение". Я всегда поддерживал решение тренеров и никогда не ссорился с ними. Они отвечают за результат", – рассказал о ситуации футболист.
Самое интересное, что в сборной даже не изготовили игровые футболки для Зозули, ведь предварительно администратор команды уже знал, что Романа не будет в заявке национальной команды.
Я подошел к администратору и сказал: Дайте мне мои две футболки, я подарю их ребятам". На что мне ответили: "Рома, на тебя не делалась футболка. Мы еще до сбора знали, что ты не попадешь в заявку". Поэтому мне было немного обидно, что как-то так получилось,
– добавил Зозуля.
- Пока Роман Зозуля находится в поисках нового клуба. У нападающего закончился контракт с испанской Фуэнлабрадой.
- 32-летний форвард уже раньше замечал, что еще может поиграть на уровне один – два года. Именно благодаря футболу Зозуля может больше помогать финансово украинской армии, поддерживаемой еще с 2014 года. Пока он далек от футбола, ведь активно продолжает поддерживать наших воюющих на фронте бойцов.
- Роман не исключил своего возвращения в УПЛ, где уже имеет хороший опыт выступлений, но у него нет конкретных предложений от украинских клубов.