Зозуля рассказал об оскорбительной ситуации с Шевченко в сборной Украины

Бывший нападающий сборной Украины рассказал о неоднозначном моменте с тогда еще главным тренером "сине-желтых" Андреем Шевченко. Роман Зозуля имел обидную ситуацию с наставником.

Зозуля: Я хочу доказать, что могу играть

Инцидент произошел еще перед игрой сборной Украины против Хорватии в Загребе 5-летней давности (в 2017-м). В тот момент Роман Зозуля был игроком испанского Райо Вальекано, но этот период был не слишком удачным для форварда.

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Футболист рассказал о телефонном разговоре с Андреем Шевченко, который сказал, что вызовет его в расположение "сине-желтых", но не попадет в заявку на игру против хорватов.

Такое расписание событий не понравилось Зозуле, поэтому Роман перезвонил наставнику украинской сборной. Футболист убедил Шевченко дать ему шанс и в тренировочном процессе доказать свое место в заявке команды.

У меня как раз тогда был суд с Райо, я сказал, что перезвоню. После заседания я набрал и сказал: "А можно как-нибудь по-другому? Я хочу доказать, что могу играть. Я могу быть на замене, но хочу быть в команде, помогать на поле". Мы с ним договорились, что я приезжаю, и если хорошо тренируюсь и он видит, что я в хорошей форме, то я играю или попадаю в заявку. Я приехал и отработал,

– сказал Зозуля.

"Рома, на тебя не делалась футболка"

В день игры, когда команда вернулась в отель после прогулки по Загребу, Шевченко вызвал Зозулю и сообщил, что тот не попадает в список тех, кто сможет сыграть против Хорватии.

"В день игры у нас была прогулка по Загребу. После возвращения в гостиницу Шевченко меня позвал. Я сидел в холле и пил кофе. Он сказал: "Мы долго сидели со штабом и разговаривали. Ты не попадаешь в заявку". Кравец тогда как сыграл, я уже не помню. Я ответил. "Ну хорошо. Конечно, это ваше решение". Я всегда поддерживал решение тренеров и никогда не ссорился с ними. Они отвечают за результат", – рассказал о ситуации футболист.

Самое интересное, что в сборной даже не изготовили игровые футболки для Зозули, ведь предварительно администратор команды уже знал, что Романа не будет в заявке национальной команды.

Я подошел к администратору и сказал: Дайте мне мои две футболки, я подарю их ребятам". На что мне ответили: "Рома, на тебя не делалась футболка. Мы еще до сбора знали, что ты не попадешь в заявку". Поэтому мне было немного обидно, что как-то так получилось,

– добавил Зозуля.