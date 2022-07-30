Два варианта продолжения карьеры для форварда
1 июля 2022 года у Романа Зозули закончился контракт с испанской Фуэнлабрадой. Поэтому украинец может рассматривать новые варианты продолжения карьеры.
Интересно узнать Зозуля рассказал, кто из украинских спортсменов больше всего пожертвовал на армию
По информации издания, у украинского нападающего есть два варианта из Испании. Известен один из клубов. Заинтересованным в услугах украинца испанский клуб Эльденсе. Команда является представителем третьей по силе лиги.
Эльденсе уже в ближайшее время может начать процесс переговоров. О названии другого клуба пока не сообщается. Новому клубу Зозуля достанется абсолютно бесплатно, поскольку находится в статусе свободного агента.
Ранее в интервью Роман отмечал, что еще может поиграть на уровне один – два года. Именно благодаря футболу он может помогать финансово украинской армии и простым украинцам. Также Зозуля отметил, что сейчас далек от футбола, ведь активно продолжает поддерживать наших воюющих на фронте бойцов.
Футболист не исключил своего возвращения в УПЛ, но у него нет предложений от украинских клубов.
Испанский период карьеры Романа Зозули
- В конце июля 2016 Роман Зозуля официально покинул Днепр и перебрался в Бетис. Там его карьера мягко говоря не сложилась, также были проблемы с фанатами против украинского футболиста в команде.
- В сентябре будущего года украинец перешел в Альбасете. Там отыграл до конца июля 2021 года и стал футболистом Фуэнлабрады.
- В последнем для себя сезоне за этот клуб провел 37 матчей, в которых отличился 3 голами и таким же количеством результативных передач. Также в его пассиве 3 желтые карточки.