В ожесточенном бою под Мариуполем погиб паверлифтер Юрий Лучечко
14 апреля 2022 , 22:40Читати новину українською
Источник:Министерство молодежи и спорта Украины
В спортивной семье снова невосполнимая потеря. В бою под Мариуполем погиб паверлифтер Юрий Лучечко.
Вечная слава Герою
Защищая Украину от российских кафиров, погиб 23-летний спортсмен Юрий Лучечко. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.
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Юрий погиб в бою под Мариуполем.
С раннего возраста юноша занимался паверлифтингом, был призером многочисленных соревнований, а затем сменил штангу на автомат и до последнего защищал родную землю.
Отмечают, что спортсмен родился во Львовской области.Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.