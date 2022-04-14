Вечная слава Герою

Защищая Украину от российских кафиров, погиб 23-летний спортсмен Юрий Лучечко. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

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Юрий погиб в бою под Мариуполем.

С раннего возраста юноша занимался паверлифтингом, был призером многочисленных соревнований, а затем сменил штангу на автомат и до последнего защищал родную землю.

Отмечают, что спортсмен родился во Львовской области.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.