Рядом с Кривцовым: новый капитан Динамо мог поиграть в одной команде с Месси

После трансфера Сергея Сидорчука в бельгийское Вестерло новым капитаном Динамо стал Виталий Буяльский. Однако могло так не произойти, если бы полузащитник покинул киевский клуб еще в 2022 году.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, один из лидеров столичного гранда мог покинуть команду еще в 2022 году. В прошлом году Виталием Буяльским интересовался Интер Майами, в составе которого выступает Сергей Кривцов.

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Неожиданный вариант для нового капитана киевлян

Динамовец мог стать не новым капитаном Динамо, а одноклубником Лионеля Месси и других бывших звезд Барселоны.

Отмечалось, что другие клубы удерживают под прицелом 30-летнего атакующего полузащитника. Однако теперь президент Динамо Игорь Суркис называет это только слухами, а не конкретными предложениями по Виталию.

Контракт Буяльского с Динамо истекает 30 июня 2025 года.

Тем более что потеря любого футболиста повлияет на достижение результата Динамо в текущем сезоне. Ведь киевляне стремятся вернуть себе звание чемпионов Украины, которое в прошлом году получил донецкий Шахтер.

К тому же киевский клуб уже попрощался с многолетним капитаном команды Сергеем Сидорчуком, который перебрался в бельгийский Вестерло. Новый клуб опорника очень неудачно приступил к новому сезону.

Ранее сообщалось, что существует единственный фактор, который отразится на работе Мирчи Луческу в Динамо. Румын заранее покинет киевский клуб, если его подопечные еще за несколько туров до окончания сезона вылетят из борьбы за золотые медали УПЛ.

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