По информации журналиста Михаила Спиваковского, один из лидеров столичного гранда мог покинуть команду еще в 2022 году. В прошлом году Виталием Буяльским интересовался Интер Майами, в составе которого выступает Сергей Кривцов.
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Неожиданный вариант для нового капитана киевлян
Динамовец мог стать не новым капитаном Динамо, а одноклубником Лионеля Месси и других бывших звезд Барселоны.
Отмечалось, что другие клубы удерживают под прицелом 30-летнего атакующего полузащитника. Однако теперь президент Динамо Игорь Суркис называет это только слухами, а не конкретными предложениями по Виталию.
Тем более что потеря любого футболиста повлияет на достижение результата Динамо в текущем сезоне. Ведь киевляне стремятся вернуть себе звание чемпионов Украины, которое в прошлом году получил донецкий Шахтер.
К тому же киевский клуб уже попрощался с многолетним капитаном команды Сергеем Сидорчуком, который перебрался в бельгийский Вестерло. Новый клуб опорника очень неудачно приступил к новому сезону.
Ранее сообщалось, что существует единственный фактор, который отразится на работе Мирчи Луческу в Динамо. Румын заранее покинет киевский клуб, если его подопечные еще за несколько туров до окончания сезона вылетят из борьбы за золотые медали УПЛ.
Главное о выступлениях Виталия Буяльского в Динамо
- Летом 2010 года Буяльский начал свои выступления за Динамо-2.
- Тогда полузащитника ждала аренда у Говерла, в которой он пробыл с 11 июля 2013-го по конец июня 2014-го.
- После чего Виталий вернулся во вторую команду киевлян, а уже в августе 2014 присоединился к главной команде киевского клуба.
- В футболке Динамо Буяльский уже провел 299 матчей (65 голов и 50 ассистов).
- Вместе с киевлянами завоевал все свои 10 трофеев.
- Благодаря удачной игре в бело-синей футболке получил вызов в сборную Украины (13 поединков).