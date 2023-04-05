У украинского голкипера диагностировали рак: как финансово помочь Сергею Литовченко

В украинской футбольной семье произошла беда. Бывший голкипер Львова и Черноморца Сергей Литовченко заболел раком.

У 35-летнего украинского голкипера обнаружили лимфому Ходжкина. Ужасное известие сообщил Никита Черных и попросил помощи у всех небезразличных.

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Семья голкипера нуждается в помощи

Впереди Сергея Литовченко ждет курс химиотерапии, поэтому семья футболиста нуждается в финансовой помощи, чтобы приобрести дорогие препараты. Ведь футболист с 1 января 2023 находится без команды.

Черных изложил все документы болезни вратаря, чтобы люди были уверены, что информация правдива, а их средства пойдут именно на лечение футболиста.

Также Черных изложил реквизиты, на которые можно послать средства для Литовченко. Он обозначил в своей публикации футбольные клубы, за которые на протяжении своей карьеры выступал Сергей.

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У Сергея Литовченко нашли рак / Фото из инстаграммы Никиты Черныха



Диагноз Сергея Литовченко / Фото из инстаграммы Никиты Черныха

Что известно о футбольной карьере Сергея Литовченко