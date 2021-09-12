Кража произошла, когда теннисистка вместе с мужем уехала на ужин, сигнализация не сработала.

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"Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, обнаружили, что украли обе олимпийские медали – "золотую" и "серебряную", драгоценности, взломали сейф", – заявила Веснина.

По словам теннисистки, она с мужем забыла включить сигнализацию, и в момент ограбления система безопасности была отключена. Точный ущерб от ограбления пока не подсчитали. Спортсменка обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Она добавила, что правоохранители уже проводят осмотр дома.

В пресс-службе подмосковной полиции подтвердили, что по факту хищения проводится проверка. "Сумма ущерба устанавливается. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", – сообщили в полиции.

Кто такая Елена Веснина