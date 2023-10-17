Талант стал причиной: ван Лаувен имел конфликт с лидерами Шахтера – известные имена игроков

Патрик Ван Лаувен имел ряд проблем в состоянии донецкого коллектива. Похоже, против нидерландца были настроены все.

Патрик Ван Лаувен находился в конфликте с ведущими футболистами Шахтера. "Героем" одной из ссор был Артем Бондаренко.

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Не задавил авторитетом

"Горняки" решили пойти на неожиданный и отважный шаг, предполагавший увольнение с поста главного тренера команды Патрика ван Лаувена. Его должность временно занял Дарио Срна, который имеет шансы даже сменить приставку "исполняющий обязанности" на "главный тренер команды". Инициатором отстранения нидерландца был именно Ренат Ахметов, разочаровавшийся в его труде. Но вот оказалось, что каденция ван Лаувена скрывала много подводных камней.

. Под руководством ван Леувена "кроты" провели в УПЛ всего 9 матчей - меньше, чем с любым иностранным тренером клуба.

Интересно то, что Патрик не смог найти общий язык с лидерами Шахтера, в частности, Тарасом Степаненко, Георгием Судаковым и Ярославом Ракицким. Ведущим игрокам не импонировало отношение наставника к футболистам, а также "поблажки" для исполнителей, пришедших к "кротам" по инициативе нидерландца. К тому же, лидеров возмутила потеря статуса основного игрока Артемом Бондаренко.

Нидерландец в Шахтере

Напомним, что Патрик ван Лаувен перебрался из луганского коллектива в "горняки" только летом. До этого он взял с Зарей "бронзу" УПЛ, обойдя Динамо.

Нидерландец успел с "кротами" стартовать в розыгрыше Лиги чемпионов, где в стартовой встрече уступил Порту (1:3), однако в следующей – устроил с командой невероятный камбэк против Антверпена (2:3).

В УПЛ Шахтер занимает 3-ю строчку, отставая от лидирующего Кривбасса на 2 балла и имея игру в запасе.

Похожая ситуация у ван Леувена была в израильском Маккаби Тель-Авив, где у него тоже случилось недоразумение с подопечными, что испортило атмосферу в команде.