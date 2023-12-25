Пришлось ехать в больницу: Джошуа сломал нос Валлину во время мегафайта в Эр-Рияде
Источник:Крис Мэнникс
Шведский боксер Отто Валлин получил серьезные повреждения во время поединка с Энтони Джошуа. После пятого раунда Валлин отказался выходить на ринг.
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа убедительно победил Отто Валлина в главном поединке мегакарда в Саудовской Аравии. Британец изрядно отвозил шведского боксера.
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Трудный бой Валлина
По сообщению американского журналиста Криса Мэнникса, Джошуа сломал нос Валлину. Шведский боксер был вынужден провести ночь в местной больнице. У Валлина диагностировали перелом носа.
Отто Валлин получил перелом носа во время поражения от Энтони Джошуа. Валлин остался на ночь в саудовской больнице для лечения,
– говорится в сообщении журналиста.
Отто Валлин после боя с Джошуа / twitter.com/boxingontnt
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Напомним, что у Валлина еще в первом раунде началось кровотечение из носа. Однако швед продолжил поединок. В третьем раунде у Валлина появилась еще одна рана под правым глазом. Перед шестым раундом команда шведского боксера отказалась от продолжения поединка.Любопытно. Отто Валлин потерпел второе поражение в профессиональной карьере. В 2019 году швед уступил Тайсону Фьюри единогласным решением судей.