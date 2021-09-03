У них больше мотивации, – спортивный журналист о достижениях украинских паралимпийцев

Украинские спортсмены показывают значительно лучшие результаты на Паралимпийских, чем на Олимпийских играх в Токио. Впрочем, сравнивать эти 2 важнейшие соревнования – некорректно из-за ряда факторов.

Ведь и Паралимпиада, и Олимпиада – это очень конкурентный и ответственный старт для атлетов. Об этом в эфире 24 каналу рассказал спортивный журналист и комментатор Дмитрий Лазуткин.

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Лазуткин: В Украине хорошие условия для подготовки паралимпийцев

Он объяснил, на Паралимпийских играх разыгрывается больше медалей. В частности там больше классов, ведь выступают люди с инвалидностью, поэтому там разнообразнее подразделения соревнований. Впрочем, очевидно нельзя говорить, что паралимпийцы лучше готовятся.

У них больше мотивации, потому что это фактически едва ли не единственный такой способ заявить о себе, изменить свою жизнь. Это большой беспрецедентный социальный лифт для паралимпийцев,

– подчеркнул Лазуткин.

По его словам, Паралимпиада-2020 запомнится прежде всего героизмом спортсменов. Яркий пример – украинский пловец Антон Коль, который завоевал 2 "серебра". Атлет выступает в категории S1 – с наибольшими поражениями. Несмотря на это, демонстрирует героизм и борется.



Паралимпиец Антон Коль / Фото Getty Images

"Это заслуживает уважения. Потому что не количеством золотых медалей измеряется характер и воля. Наверное, есть другие факторы, и наши спортсмены показывают, что они, несмотря на все условия и обстоятельства, все равно остаются невероятными людьми с большой буквы.", – отметил спортивный журналист.

Лазуткин также отметил, что в Украине созданы очень хорошие условия для подготовки паралимпийцев. В частности в Евпатории, еще до оккупации Крыма, был создан один из лучших центров. Сейчас есть центр "Запад" в Карпатах. Поэтому существует возможность готовить сильную команду, которая целенаправленно соревнуется за медали.

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