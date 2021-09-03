Адже і Паралімпіада, й Олімпіада – це дуже конкурентний та відповідальний старт для атлетів. Про це в ефірі 24 каналу розповів спортивний журналіст і коментатор Дмитро Лазуткін.

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Лазуткін: В Україні хороші умови для підготовки паралімпійців

Він пояснив, на Паралімпійських іграх розігрується більше медалей. Зокрема там більше класів, адже виступають люди з інвалідністю, тому там різноманітніші підрозділи змагань. Втім вочевидь не можна говорити, що паралімпійці краще готуються.

У них більше мотивації, тому що це фактично чи не єдиний такий спосіб заявити про себе, змінити своє життя. Це неабиякий безпрецедентний соціальний ліфт для паралімпійців,

– підкреслив Лазуткін.

За його словами, Паралімпіада-2020 запам'ятається насамперед героїзмом спортсменів. Яскравий приклад – український плавець Антон Коль, який виборов 2 "срібла". Атлет виступає в категорії S1 – з найбільшими ураженнями. Попри це, демонструє героїзм і бореться.



Паралімпієць Антон Коль / Фото Getty Images

"Це заслуговує на повагу. Тому що не кількістю золотих медалей вимірюється характер і воля. Напевно, є інші чинники, і наші спортсмени показують, що вони, попри всі умови й обставини, все одно залишаються неймовірними людьми з великої літери.", – відзначив спортивний журналіст.

Лазуткін також зауважив, що в Україні створені дуже хороші умови для підготовки паралімпійців. Зокрема в Євпаторії, ще до окупації Криму, був створений один з найкращих центрів. Зараз є центр "Захід" у Карпатах. Відтак існує можливість готувати сильну команду, яка цілеспрямовано змагається за медалі.

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