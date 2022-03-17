У нас самая лучшая армия, мужики, – Виктор Коваленко поддержал украинских защитников

Полузащитник Специи и сборной Украины Виктор Коваленко обратился к украинскому народу. Футболист похвалил земляков и поблагодарил всех за стойкость в борьбе против российской орды.

Коваленко: Все города Украина вернет

Футболист итальянского клуба продолжает активно поддерживать своих оставшихся в Украине земляков. Виктор Коваленко рассказал, что вторжение России в Украину узнал от своих родных.

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"Когда на наши города упали бомбы, то стало страшно. Я это переживаю с большой грустью, с большим горем на сердце, потому что трудно видеть, как разрушаются дома, города, гибнут невинные дети, невинные люди. От этого великая печаль", - сказал он. Полузащитник Специи.

Коваленко поблагодарил всех украинцев и фанатов. Футболист добавил, что в столь сложное время все обязаны помогать друг другу.

Отдельно Виктор поблагодарил херсонцев, которые не велись на многочисленные провокации рашистов. Также выделил жителей других городов, ставших эпицентрами войны.

Игрок сборной Украины назвал украинскую армию лучшей в мире. Коваленко уверен, что с таким настроением и мужеством победа будет точно за Украиной.

Украинцам и болельщикам я хочу сказать большое спасибо. Сейчас тяжелое время, но мы должны оставаться людьми, помогать друг другу. Также хочу сказать большое спасибо Херсону. Люди великие молодцы. Мелитополь, Бердянск – все города, где Россия оккупировала наши земли, люди выходят на митинги и не боятся никого. Все города Украина вернет. Сто процентов. Хочу сказать о нашей армии. У нас самая лучшая армия. Мужики, вы самые лучшие. Победа будет только за нами,

– сказал Коваленко.