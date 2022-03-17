Коваленко: Усі міста Україна поверне

Футболіст італійського клубу продовжує активно підтримувати своїх земляків, які залишились в Україні. Віктор Коваленко розповів, що про вторгнення Росії в Україну дізнався від своїх рідних.

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"Коли на наші міста впали бомби, то стало страшно. Я це переживаю з великим сумом, з великим горем на серці, бо важко бачити, як руйнуються будинки, міста, гинуть безневинні діти, невинні люди. Від цього великий смуток", – сказав півзахисник Спеції.

Коваленко подякував усім українцям та фанатам. Футболіст додав, що у такий складний час усі зобов'язані допомагати одне одному.

Окремо Віктор подякував херсонцям, які не велись на численні провокації рашистів. Також виділив жителів інших міст, які стали епіцентрами війни.

Гравець збірної України назвав українську армію найкращою у світі. Коваленко впевнений, що з таким настроєм та мужністю перемога точно буде за Україною.

Українцям та вболівальникам я хочу сказати велике спасибі. Зараз важкий час, але ми маємо залишатися людьми, маємо допомагати один одному. Також хочу сказати велике спасибі Херсону. Люди великі молодці. Також: Мелітополь, Бердянськ – усі міста, де Росія окупувала наші землі, люди виходять на мітинги та не бояться нікого. Усі міста Україна поверне. Сто відсотків. Хочу сказати про нашу армію. У нас найкраща армія. Мужики, ви найкращі. Перемога буде лише за нами,

– сказав Коваленко.