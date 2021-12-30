У нас нет времени на отдых – Жоржиньо раскритиковал руководство АПЛ

Полузащитник Челси Жоржиньо обратился к руководству АПЛ. Он подчеркнул, следует пересмотреть регламент и проводить пять замен за матч.

Жоржиньо: безумие, что у нас нет пяти замен

Футболист недоволен также по поводу плотного графика. По его словам, у игроков нет времени на отдых.

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Очень сложно, потому что у нас нет времени на отдых. Мы должны играть каждые три дня и только с тремя заменами. Безумие, что у нас нет пяти замен. По моему мнению, это слишком,

– подчеркнул Жоржиньо.

Также капитан Челси добавил, что если руководство АПЛ не прислушается к игрокам, то количество травмированных футболистов увеличится.

"Нам нужно что-то сделать, потому что если мы будем так же продолжать, у нас просто будет больше травмированных игроков и качество игры может упасть, что не лучшим образом скажется на зрелище. Возможно, англичанам стоит об этом задуматься", – заверил полузащитник.

. Челси поднялся на вторую строчку АПЛ, на счету команды 42 очков. До первого места "аристократам" не хватает уже 8 пунктов.