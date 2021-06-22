У нас не получалось выйти из обороны, – Забарный рассказал о трудностях в матче с Австрией

Сборная Украины 21 июня в матче с Австрией могла обеспечить себе гарантированное место в плей-офф Евро-2020. Однако команда Шевченко потерпела поражение (0:1). Защитник Илья Забарный прокомментировал сложную игру.

Футболисты надеются на провал других сборных

Илья Забарный стал одним из виновников пропущенного гола Украины в матче с Австрией. Именно защитник Динамо неудачно сыграл после розыгрыша углового и пропустил из-за спины Баумгартнер, который забил единственный и победный гол гостей. В итоге – 0:1 поражение Украины.

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После матча украинец прокомментировал сложную игру. Футболисты украинской сборной еще имеют шансы сыграть в плей-офф Евро-2020. Но теперь все будет зависеть от результатов других команд. По его словам, все игроки остались расстроены игрой. Команда Шевченко пыталась играть в свой футбол, но австрийцы качественно перекрыли свободное пространство. Поэтому нашим ребятам было сложно выходить из обороны.

Была какая-то нервозность. Не знаю, с чем это связано. Мы пытались, но многое не получалось. Будем следить за другими командами. Шансы на выход в плей-офф еще есть. Будем верить,

– сказал Забарный.

Прокомментировал Забарный и момент взятия ворот сборной Украины.

Момент с голом? Была подача с углового, и так сложилось, что в центре образовалась дырка. Игрок передо мной выскочил и успел ударить,

– ответил защитник.