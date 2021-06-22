Футболісти мають надію на провал інших збірних

Ілля Забарний став одним із винуватців пропущеного голу України у матчі з Австрією. Саме захисник Динамо невдало зіграв після розіграшу кутового та пропустив з-за спини Баумгартнер, який забив єдиний та переможний гол гостей. У підсумку – 0:1 поразка України.

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Після матчу українець прокоментував складну гру. Футболісти української збірної ще мають шанси зіграти у плей-офф Євро-2020. Але тепер все буде залежати від результатів інших команд. За його словами, усі гравці залишились засмучені грою. Команда Шевченка намагалась грати у свій футбол, але австрійці якісно перекрили вільний простір. Тому нашим хлопцям було складно виходити з оборони.

Була якась нервозність. Не знаю, з чим це пов'язано. Ми намагалися, але багато чого не виходило. Будемо стежити за іншими командами. Шанси на вихід у плей-офф ще є. Будемо вірити,

– сказав Забарний.

Прокоментував Забарний і момент взяття воріт збірної України.

Момент з голом? Була подача з кутового, і так склалося, що у центрі утворилася дірка. Гравець переді мною вискочив і встиг вдарити,

– відповів захисник.

Які шанси збірної України вийти у плей-офф Євро-2020 читайте за посиланням. Якщо команда Шевченка таки дивом вийде далі, то в 1/8 зіграє проти шведів.