У меня была паническая атака, – Меркушина о выступлении в эстафете на Олимпиаде-2022
Источник:Суспільне Спорт
На Олимпиаде в Пекине разыграли комплект наград в женской эстафете. Сборная Украины финишировала седьмой.
"Это лучшее, что я делала в своей жизни"
Анастасия Меркушина начала вторую часть командного старта. Украинка вышла на старт на третьем этапе.
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Меркушина прокомментировала свое выступление в эстафетной гонке.
Наверное, это лучшее, что я делала в своей жизни. Это очень трудно. Очень эмоционально тяжело, потому что я снова сказала врачу, что у меня паническая атака, он меня успокаивал,
– заявила Анастасия.
"Это очень тяжело бежать эстафету на Олимпиаде. Какой бы ни был результат, это на самом деле очень тяжело – психологически, эмоционально это другая песня. Я сегодня, слава богу, довольна", – отметила спортсменка.
Накануне эстафеты сборная Украины долго не могла определиться с расположением спортсменок на этапах. Сомнения были относительно первого и третьего этапов.
"Решение бежать на третьем этапе? Мы с Велепцем долго говорили. Рассчитывали на мои кондиции, техника, которая у меня есть, с длинным отталкиванием и широким шагом, она не очень хорошая в контактной борьбе, потому что я буду ходить по палках соперниц и они по моим", – сказала Меркушина.
Также украинка поделилась впечатлениями от участия в Олимпийских играх в Пекине.
Мне обидно, что не получилось выйти в индивидуальной гонке, хотя я очень хотела, но не было возможности. Были рычаги: минус – я не приехала изначально, плюс – не подхватила "корону". Таких плюсов-минусов много,
– подчеркнула биатлонистка.
Как выступила Меркушина на Олимпиаде-2022
- Анастасия отправилась в Пекин несколько позже других спортсменок. Дело в том, что биатлонистке не удалось отобраться в состав на Олимпиаду. Поэтому она была первой запасной.
- После того как Елена Белосюк сдала положительный тест на коронавирус, Меркушина отправилась в Пекин.
- Биатлонистка выступила в спринтерской гонке и персьюте, где она заняла 24 и 25 места соответственно.
- На третьем этапе в эстафете Меркушина чисто отработала на обоих рубежах и улучшила позиции украинской команды.