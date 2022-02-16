У меня была паническая атака, – Меркушина о выступлении в эстафете на Олимпиаде-2022

На Олимпиаде в Пекине разыграли комплект наград в женской эстафете. Сборная Украины финишировала седьмой.

"Это лучшее, что я делала в своей жизни"

Анастасия Меркушина начала вторую часть командного старта. Украинка вышла на старт на третьем этапе.

К теме Идеальная стрельба и 20 секунд до лидера: Петренко прокомментировала эстафету на Олимпиаде

Меркушина прокомментировала свое выступление в эстафетной гонке.

Наверное, это лучшее, что я делала в своей жизни. Это очень трудно. Очень эмоционально тяжело, потому что я снова сказала врачу, что у меня паническая атака, он меня успокаивал,

– заявила Анастасия.

"Это очень тяжело бежать эстафету на Олимпиаде. Какой бы ни был результат, это на самом деле очень тяжело – психологически, эмоционально это другая песня. Я сегодня, слава богу, довольна", – отметила спортсменка.

Накануне эстафеты сборная Украины долго не могла определиться с расположением спортсменок на этапах. Сомнения были относительно первого и третьего этапов.

"Решение бежать на третьем этапе? Мы с Велепцем долго говорили. Рассчитывали на мои кондиции, техника, которая у меня есть, с длинным отталкиванием и широким шагом, она не очень хорошая в контактной борьбе, потому что я буду ходить по палках соперниц и они по моим", – сказала Меркушина.

Также украинка поделилась впечатлениями от участия в Олимпийских играх в Пекине.

Мне обидно, что не получилось выйти в индивидуальной гонке, хотя я очень хотела, но не было возможности. Были рычаги: минус – я не приехала изначально, плюс – не подхватила "корону". Таких плюсов-минусов много,

– подчеркнула биатлонистка.

Как выступила Меркушина на Олимпиаде-2022