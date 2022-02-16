"Це найкраще, що я робила у своєму житті"

Анастасія Меркушина розпочала другу частину командного старту. Українка вийшла на старт на третьому етапі.

До теми Ідеальна стрільба та 20 секунд до лідера: Петренко прокоментувала естафету на Олімпіаді

Меркушина прокоментувала свій виступ в естафетній гонці.

Напевно, це найкраще, що я робила у своєму житті. Це дуже важко. Дуже емоційно важко, тому що я знову сказала лікарю, що у мене панічна атака, він мене заспокоював,

– заявила Анастасія.

"Це дуже важко бігти естафету на Олімпіаді. Який би не був результат це насправді дуже важко – психологічно, емоційно це інша пісня. Я сьогодні, слава богу, задоволена", – зазначила спортсменка.

Напередодні естафети збірна України довго не могла визначитися з розташуванням спортсменок на етапах. Сумніви були щодо першого та третього етапів.

"Рішення бігти на третьому етапі? Ми з Велепцем довго говорили. Розраховували на мої кондиції, техніка, яка у мене є, з довгим відштовхуванням і широким кроком, вона не дуже добра в контактній боротьбі, тому що я буду ходити по палках суперниць і вони по моїх", – сказала Меркушина.

Також українка поділилася враженнями від участі в Олімпійських іграх у Пекіні.

Мені прикро, що не вийшло вийти в індивідуальній гонці, хоча я дуже хотіла, але не було можливості. Були важелі: мінус – я не приїхала від початку, плюс – не підхопила "корону". Таких плюсів-мінусів багато",

– наголосила біатлоністка.

Як виступила Меркушина на Олімпіаді-2022