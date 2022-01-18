У меня будет номер 11, – новичок Шахтера сравнил себя с легендой "горняков"
Источник:Футбол 1/2/3
Новичок Шахтера Давид Нерес поделился мыслями по поводу стиля игры "горняков". Он даже сравнил донецкую команду с Аяксом.
Нерес: Самое главное – не боятся играть и пробовать что-нибудь новое
Давид заверил, что по игровой философии Шахтер сравним с Аяксом. Он подчеркнул, что обе команды предпочитают атакующий футбол.
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Я понял, что Де Дзерби очень любит играть с мячом. Шахтер – команда с очень атакующими характеристиками, и благодаря ежедневной работе я к ней адаптируюсь. Если говорить о философии, можно провести параллели с Аяксом. Аякс тоже очень любит атакующий футбол и игру с мячом,
– отметил Нерес.
Бразильский футболист будет играть под 11-м номером, ранее под ним выступал Марлос. Новичок "горняков" сравнил себя с экс-игроком донецкой команды.
"У меня будет номер 11. Под ним играл Марлос, великий игрок, который прошел через этот клуб. Я думаю, что его дриблинг лучше, чем мой. Секрет моего дриблинга? Думаю, что там, на поле, это какая-то импровизация. Самое главное – не боятся играть и пробовать что-нибудь новое", – подчеркнул футболист.
Что известно о Нересе
- Новичок Шахтера является воспитанником бразильского Сан-Паулу. В январе 2017 года Нерес перешел в Аякс.
- За амстердамскую команду он отыграл 180 матчей, забил 47 мячей и совершил 43 ассиста.
- 14 января 2022 года Шахтер сообщил, что к команде присоединился Нерес.
- Бразилец подписал с клубом контракт до 31 декабря 2026 года.