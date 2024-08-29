Уже более 2,5 продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. Одна из сестер Киченок, Надежда, рассказала об отношении людей к войне сейчас.

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Как люди относятся к войне в Украине

Украинская теннисистка отметила, что люди стали более равнодушны к событиям в нашем государстве.

Они здесь далеко. Я не знаю. Можно сказать, равнодушие. Люди знают, что в Украине война. Когда ты начинаешь рассказывать, здесь люди эмпатичные, можно так сказать. Они и помогут, если надо, если попросить. Но в новостях это уже не мейнстрим, можно так сказать,

– рассказала теннисистка.

В частности спортсменка отметила, что другие игроки уже не спрашивают, как у нее дела, ведь все привыкли, есть только некоторые девушки, которые спрашивают, как родители, как дома дела. Надежду спросили об именах тех, кто интересуется.

"Даже не знаю. Я даже не могу их назвать. Это игроки из страны, из той. Это одна есть гравчиня, с которой я общаюсь", – ответила Надежда Киченок.

Отметим, что украинская теннисистка 29 августа сыграет на US Open в парном разряде вместе с поляком Хьюго Нисом против Николь Мелихар-Мартинес и Ивана Додига.