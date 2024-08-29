В четверг, 29 августа, состоится матч плейоф квалификации Лиги конференций. В нем сойдутся Бетис и Кривбасс.
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Бетис поддержал украинцев
Испанский клуб обратился к Кривбассу и украинцам, чтобы выразить поддержку и солидарность накануне матча.
"Добро пожаловать в "Бенито Вильямарин", ФК Кривбасс! В нашем доме мы выступаем за мир. Наша солидарность с украинским народом,
– написал аккаунт Бетис в Х.
Украинский флаг на стадионе "Бенито Вильямарин" / Фото из соцсети Х Бетиса
Справка. В первом матче Кривбасс уступил испанцам со счетом 0:2.
Отметим, что стартовый свисток в ответном матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.