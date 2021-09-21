У Лионеля Месси травма перед матчем ПСЖ – Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Лионель Месси рискует пропустить ближайшие матчи французского ПСЖ. Звездный аргентинский футболист получил травму.

У Мессии ушиб кости

34-летний Месси доиграл матч чемпионата Франции против Лиона (2:1). Лионеля заменили на 76 минуте поединка, после чего футболист отказался пожать руку наставнику ПСЖ Маурисио Почеттино.

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Французские СМИ сообщали, что Почеттино заменил Месси из-за травмы. Теперь же информацию о травме Лео подтвердили в ПСЖ.

Лионель прошел МРТ, после чего был подтвержден ушиб кости. Контрольное обследование будет проведено через 48 часов.

Лионель Месси выходил на поле уже в трех матчах за ПСЖ. Звездный футболист до сих пор не отличился ни одним результативным действием за новый клуб.

До сих пор аргентинец сыграл только один полный матч за парижан в Лиге чемпионов против Брюгге (1:1).

Лео дебютировал за ПСЖ 29 августа в матче Лиги 1 против Реймса (0:2) и провел на поле почти полчаса.

Месси, вероятно, не сыграет против Метца 22 сентября. Уже 28 сентября в ПСЖ матч против Манчестер Сити в Лиге чемпионов.